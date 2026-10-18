İranlı Arakçi, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda bölgesel gerilimi görüştü

İranlı Arakçi, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda bölgesel gerilimi görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Bağdat'ta Pakistanlı mevkidaşı Mohammad Ishaq Dar ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili meseleler ve bölgedeki güncel gelişmelerin yanı sıra Batı Asya'da gerilimi düşürme ve istikrarı sağlama amaçlı diplomatik süreç ele alındı.
İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar ile telefonda görüştü.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İslam İşbirliği Teşkilatı 52'nci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Irak'ın başkenti Bağdat'ta bugün Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Arakçi, "Bu telefon görüşmesinde bazı ikili meseleleri ve bölgedeki güncel gelişmeleri ele aldık. Ayrıca Batı Asya bölgesinde gerilimi düşürmeyi ve istikrarı sağlamayı amaçlayan diplomatik süreç hakkında görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.