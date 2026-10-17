Tunus Dışişleri Bakanı Nefti Bağdat'ta İİT'de İsrail işgalinin sona ermesini istedi

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Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti, Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız ve tam egemen bir devlet kurma hakkını desteklediklerini belirterek, adil ve kalıcı barış için İsrail işgalinin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Nefti, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyinin 52. oturumunda konuştu.

Filistin halkının özgürlük, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin hakkının altını çizen Nefti, işgalin sona erdirilmesi, ablukanın kaldırılması, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini ifade etti.

Nefti, Filistinli mülteciler için adil ve kalıcı bir çözüm bulunana kadar Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) görev ve hizmetlerinin korunması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınadı

Orta Doğu'daki gelişmelerden duydukları endişeyi dile getiren Nefti, anlaşmazlıkların çözümü ve bölgesel istikrarın sağlanması için diyalog ve müzakerelere dönülmesi gerektiğini belirtti.

Nefti, Suudi Arabistan'daki hayati tesisleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıları şiddetle kınayarak, Tunus'un Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarına destek verdiğine vurgu yaptı.

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde siyasi çözüm girişimlerini desteklediklerini kaydeden Nefti, Sudan'daki çatışmanın sona ermesi, Yemen'de kapsamlı siyasi çözüme ulaşılması ve Suriye'nin birliği ile egemenliğinin korunması çağrısında bulundu.

Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının durdurulmasını ve İsrail'in Lübnan topraklarının tamamından çekilmesini isteyen Nefti, Somaliland bölgesinin tanınmasını Somali'nin birliğini ve egemenliğini hedef alan tehlikeli bir adım olarak nitelendirdi.

İslam ülkeleri arasında ekonomik işbirliği çağrısı

İİT üyesi ülkeler arasında ticaret ve yatırımların artırılması gerektiğini vurgulayan Nefti, gıda, su, enerji ve ilaç güvenliğinin güçlendirilmesi, yoksulluk ve işsizlikle mücadele edilmesi ve gençler ile kadınların ekonomik hayata katılımının desteklenmesi çağrısında bulundu.

Teknoloji, dijital ekonomi ve yapay zeka alanlarında işbirliğinin geliştirilmesinin önemine işaret eden Nefti, üye ülkeler arasındaki ticaret, yatırım, turizm ve ulaştırma alanlarında alınan kararların uygulanması için somut mekanizmalar oluşturulmasını istedi.

Nefti ayrıca, merkezi Tunus'ta bulunacak İslam Sivil Havacılık Konseyinin kuruluş toplantısı için hazırlıklara başlanması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA