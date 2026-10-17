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Fidan, Bağdat'ta İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Türkmen heyetini kabul etti

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Fidan, Bağdat'ta İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Türkmen heyetini kabul etti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'da İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Irak Devlet Bakanı Mehmet Seman Ağaoğlu ile Türkmen heyetini kabul etti. Fidan, böylece Bağdat'daki toplantı çerçevesinde Türkmen heyetiyle bir araya geldi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu ile Türkmen heyetini kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Irak Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu ile Türkmen heyetini kabul etti.

Kaynak: ANKA
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