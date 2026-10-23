Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ABD Ulaştırma Bakanlığı, Air France ve KLM'ye 425 bin dolar ceza kesti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Ulaştırma Bakanlığı, FAA'nın yasakladığı Bağdat çevresindeki hava sahasında Delta koduyla uçan Air France ve KLM'ye toplam 425 bin dolar ceza verdi. Air France'a 105 bin, KLM'ye 320 bin dolar ceza kesildi; şirketlere benzer ihlallere son verme talimatı verildi.

ABD Ulaştırma Bakanlığı, Federal Havacılık İdaresinin (FAA) uçuşları yasakladığı Bağdat çevresindeki hava sahasında, Delta Air Lines'ın uçuş koduyla sefer gerçekleştiren Air France ve KLM'ye toplam 425 bin dolar para cezası verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Air France'a 105 bin dolar, KLM'ye 320 bin dolar para cezası kesildiği belirtildi.

Açıklamada, her iki hava yolu şirketine de gelecekte benzer ihlallerde bulunmaktan kaçınmaları ve bu tür uygulamalara son vermeleri talimatı verildiği aktarıldı.

Air France'ın Nisan 2022-Kasım 2025 döneminde Bağdat Uçuş Bilgi Bölgesi'nde FAA tarafından uçuşların yasaklandığı hava sahasında Delta Air Lines'ın kodunu taşıyan 30'dan fazla uçuş gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, KLM'nin de Ocak 2022-Mayıs 2025 döneminde aynı bölgede 100'den fazla uçuş yaptığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, "Trump yönetiminde, ABD kodunu taşıyarak uçuş gerçekleştiriyorsanız, güvenlik kurallarımıza uymak bir seçenek değil, zorunluluktur." ifadesini kullandı.

Duffy, Bakanlık düzenlemelerine uymayan hava yolu şirketlerini sorumlu tutmaktan çekinmeyeceklerini, yolcu güvenliğinin her şeyden önce geldiğini belirtti.

Kaynak: AA
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! Kesenin ağzını açtı

Aziz Yıldırım'dan derbi öncesi flaş karar!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor

Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
Tanıdınız mı? Bir dönem milyonlar onu izliyordu, son hali şaşırttı

Tanıdınız mı? Bir dönem milyonlar onu izliyordu, son hali şaşırttı
Tekirdağ'da yaya geçidinde korkunç kaza: Gencecik 2 öğretmen havaya savruldu

Yaya geçidinde korkunç kaza: 2 öğretmen havaya savruldu
24 saat sonra siliniyor! Hande Erçel'in reklam için istediği para olay

Ünlü oyuncunun reklam geliri dudak uçuklatıyor
Sigarada yeni dönem başlıyor! Artık açık alanlarda da her yerde içilemeyecek

Sigarada yasaklar sertleşiyor! Açık alanlarda da içilmeyecek
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber

Korkulan oldu! Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Romanya açıklarında gemiye İHA saldırısı! Ölü ve kayıplar var

Türkiye'nin yanı başında tansiyon yükseldi! Karadeniz yine karıştı