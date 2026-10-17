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Dışişleri Bakanı Fidan, Bağdat'ta Irak Meclis Başkanı Halbusi ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Fidan, Bağdat'ta Irak Meclis Başkanı Halbusi ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'taki İslam İşbirliği Teşkilatı 52'nci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile görüştü. Görüşme, Fidan'ın Bağdat'ta katıldığı toplantı marjında yapıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile Bağdat'ta bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 52'nci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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