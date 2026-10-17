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Fidan, Bağdat'taki İİT toplantısında Ulusal Güvenlik Müsteşarı Abbudi ile görüştü

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Fidan, Bağdat'taki İİT toplantısında Ulusal Güvenlik Müsteşarı Abbudi ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Abbudi ile bir araya geldi. Fidan ve Abbudi'nin görüşmesi, toplantı programı çerçevesinde gerçekleşti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Abbudi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Abbudi ile bir araya geldi.

Kaynak: ANKA
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