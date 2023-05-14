Ayancık Haberleri - Ayancık Haber - Haberler

Ayancık Haberleri
Ayancık haber, Ayancık son dakika haberleri ve gelişmeleri.
CHP Milletvekili Barış Karadeniz: Ayancık'ta meydana gelen sel felaketi sonrası verileceği belirtilen ödenek 10 milyona indirildi
CHP Milletvekili Barış Karadeniz: Ayancık'a verileceği söylenen ödenek 10 milyona indirildi
İSTANBUL-BAKAN SOYLU 12 YILDIR, GEZİ OLAYLARINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'NİN YAKASINI BIRAKMIYORLAR.
Sinop Posta Kodu kaçtır? Sinop ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Sinop'un tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?
Keşkek nedir, nasıl yapılır? MasterChef Keşkek tarifi ve yapılışı! Keşkek malzemeleri!
Sinop haber | Sinoplular, Ayancık sel felaketinde hayatını kaybedenlerin anısına anaokulu yaptırdı
Kastamonu haberleri! Sel felaketinde yıkılmıştı: Bozkurt ve Abana ilçeleri, yeni sanayi sitelerine kavuştu
Kastamonu ekonomi haberi... Sel felaketinde yıkılmıştı: Bozkurt ve Abana ilçeleri, yeni sanayi sitelerine kavuştu
Kastamonu gündem haberi | Bakan Kurum, Kastamonu'daki kura çekimine video konferansla katıldı
Son dakika haber: KASTAMONU - Bozkurt ve Abana esnafı, selin ardından yeni dükkanlarına kavuştu
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