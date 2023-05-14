Ayancık Haberleri - Ayancık Haber - Haberler

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Ayancık Haberleri

Ayancık haber, Ayancık son dakika haberleri ve gelişmeleri.

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Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı

Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı

Ayancık - 14.05.2023
CHP Milletvekili Barış Karadeniz: Ayancık'ta meydana gelen sel felaketi sonrası verileceği belirtilen ödenek 10 milyona indirildi

CHP Milletvekili Barış Karadeniz: Ayancık'ta meydana gelen sel felaketi sonrası verileceği belirtilen ödenek 10 milyona indirildi

Ayancık - 11.05.2023
CHP Milletvekili Barış Karadeniz: Ayancık'a verileceği söylenen ödenek 10 milyona indirildi

CHP Milletvekili Barış Karadeniz: Ayancık'a verileceği söylenen ödenek 10 milyona indirildi

Ayancık - 11.05.2023
Otomobil traktörle çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil traktörle çarpıştı: 2 yaralı

Ayancık - 08.05.2023
Sinop'ta otomobil traktörle çarpıştı: 2 yaralı

Sinop'ta otomobil traktörle çarpıştı: 2 yaralı

Ayancık - 08.05.2023
Sinop'ta Cüneyd-i Bağdadi Türbesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Sinop'ta Cüneyd-i Bağdadi Türbesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Ayancık - 07.05.2023
Ayancık'ta sis ilçenin üzerini kapladı

Ayancık'ta sis ilçenin üzerini kapladı

Ayancık - 06.05.2023
İSTANBUL-BAKAN SOYLU 12 YILDIR, GEZİ OLAYLARINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'NİN YAKASINI BIRAKMIYORLAR.

İSTANBUL-BAKAN SOYLU 12 YILDIR, GEZİ OLAYLARINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'NİN YAKASINI BIRAKMIYORLAR.

Ayancık - 05.05.2023
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bayrampaşa'da vatandaşlarla buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bayrampaşa'da vatandaşlarla buluştu

Ayancık - 05.05.2023
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'nin istikrarını bozmak istiyorlar

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'nin istikrarını bozmak istiyorlar

Ayancık - 05.05.2023
Sinop'ta Ahşap Evde Yangın Çıktı

Sinop'ta Ahşap Evde Yangın Çıktı

Ayancık - 05.05.2023
Sinop'ta Ahşap Evde Yangın

Sinop'ta Ahşap Evde Yangın

Ayancık - 05.05.2023
Sinop'ta iki katlı ahşap ev küle döndü

Sinop'ta iki katlı ahşap ev küle döndü

Ayancık - 05.05.2023
Ayancık'ta çıkan yangında bir ev yandı

Ayancık'ta çıkan yangında bir ev yandı

Ayancık - 05.05.2023
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Ayancık - 02.05.2023
Durdurulan araçtaki şahıslardan uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

Durdurulan araçtaki şahıslardan uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

Ayancık - 02.05.2023
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Ayancık - 01.05.2023
Tarım aracı dere yatağına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Tarım aracı dere yatağına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ayancık - 28.04.2023
Sinop'ta tarım aracı devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sinop'ta tarım aracı devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ayancık - 28.04.2023
Hayvana çarpmamak için fren yaptı, su kanalına devrildi

Hayvana çarpmamak için fren yaptı, su kanalına devrildi

Ayancık - 27.04.2023
Turizm kenti Sinop'ta ziyaretçiler için kültür ve doğa rotaları oluşturuldu

Turizm kenti Sinop'ta ziyaretçiler için kültür ve doğa rotaları oluşturuldu

Ayancık - 25.04.2023
Sinop'ta park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sinop'ta park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Ayancık - 25.04.2023
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Ayancık - 24.04.2023
Otomobil şarampole girdi: 5 yaralı

Otomobil şarampole girdi: 5 yaralı

Ayancık - 18.04.2023
Ayancık'ta Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıldı

Ayancık'ta Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıldı

Ayancık - 18.04.2023
Sinop'ta 2 aranan şahıs yakalandı

Sinop'ta 2 aranan şahıs yakalandı

Ayancık - 15.04.2023
İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da sahur programında konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da sahur programında konuştu Açıklaması

Ayancık - 15.04.2023
Ayancık'ta AK Parti Sinop milletvekili adayları tanıtıldı

Ayancık'ta AK Parti Sinop milletvekili adayları tanıtıldı

Ayancık - 14.04.2023
Ayancık'ta kooperatif yöneticilerine kooperatifçilik eğitimi verildi

Ayancık'ta kooperatif yöneticilerine kooperatifçilik eğitimi verildi

Ayancık - 14.04.2023
Ayancık'ta afetzedeler için yapılan yeni iş yerlerinin inşası tamamlandı

Ayancık'ta afetzedeler için yapılan yeni iş yerlerinin inşası tamamlandı

Ayancık - 12.04.2023
Batı Karadeniz'de selin vurduğu ilçeler yeniden ayağa kaldırıldı

Batı Karadeniz'de selin vurduğu ilçeler yeniden ayağa kaldırıldı

Ayancık - 12.04.2023
Engin Altay: '14 Mayıs Kurtuluş Günü, Türkiye'ye Hayırlı Olsun'

Engin Altay: "14 Mayıs Kurtuluş Günü, Türkiye'ye Hayırlı Olsun"

Ayancık - 01.04.2023
Sinop Posta Kodu kaçtır? Sinop ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Sinop'un tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?

Sinop Posta Kodu kaçtır? Sinop ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Sinop'un tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?

Ayancık - 30.03.2023
Sinop'ta üç ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Sinop'ta üç ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Ayancık - 04.03.2023
İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da açıklamalarda bulundu: (2)

İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da açıklamalarda bulundu: (2)

Ayancık - 22.02.2023
Ayancık'tan deprem bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi

Ayancık'tan deprem bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi

Ayancık - 11.02.2023
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'PKK'nın Türkiye'deki defterini düreceğiz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "PKK'nın Türkiye'deki defterini düreceğiz"

Ayancık - 28.01.2023
Keşkek nedir, nasıl yapılır? MasterChef Keşkek tarifi ve yapılışı! Keşkek malzemeleri!

Keşkek nedir, nasıl yapılır? MasterChef Keşkek tarifi ve yapılışı! Keşkek malzemeleri!

Ayancık - 25.11.2022
Şirin Ünal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şirin Ünal hayatı!

Şirin Ünal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şirin Ünal hayatı!

Ayancık - 02.11.2022
Boyabat nerede? Boyabat nerenin ilçesi? Boyabat nereye bağlı?

Boyabat nerede? Boyabat nerenin ilçesi? Boyabat nereye bağlı?

Ayancık - 18.10.2022
Sinop haber | Sinoplular, Ayancık sel felaketinde hayatını kaybedenlerin anısına anaokulu yaptırdı

Sinop haber | Sinoplular, Ayancık sel felaketinde hayatını kaybedenlerin anısına anaokulu yaptırdı

Ayancık - 16.10.2022
Kestane üretiminde 'gal arısı' tehlikesi

Kestane üretiminde 'gal arısı' tehlikesi

Ayancık - 05.10.2022
Sinop haberleri | Sinop'ta sahte alkol operasyonu

Sinop haberleri | Sinop'ta sahte alkol operasyonu

Ayancık - 19.09.2022
Kastamonu haberleri! Sel felaketinde yıkılmıştı: Bozkurt ve Abana ilçeleri, yeni sanayi sitelerine kavuştu

Kastamonu haberleri! Sel felaketinde yıkılmıştı: Bozkurt ve Abana ilçeleri, yeni sanayi sitelerine kavuştu

Ayancık - 13.09.2022
Kastamonu ekonomi haberi... Sel felaketinde yıkılmıştı: Bozkurt ve Abana ilçeleri, yeni sanayi sitelerine kavuştu

Kastamonu ekonomi haberi... Sel felaketinde yıkılmıştı: Bozkurt ve Abana ilçeleri, yeni sanayi sitelerine kavuştu

Ayancık - 13.09.2022
Kastamonu gündem haberi | Bakan Kurum, Kastamonu'daki kura çekimine video konferansla katıldı

Kastamonu gündem haberi | Bakan Kurum, Kastamonu'daki kura çekimine video konferansla katıldı

Ayancık - 12.09.2022
Son dakika haber: KASTAMONU - Bozkurt ve Abana esnafı, selin ardından yeni dükkanlarına kavuştu

Son dakika haber: KASTAMONU - Bozkurt ve Abana esnafı, selin ardından yeni dükkanlarına kavuştu

Ayancık - 12.09.2022
Herkesin gözü önünde 4. kattan atlayan genç, bir aylık yaşam savaşını kaybetti

Herkesin gözü önünde 4. kattan atlayan genç, bir aylık yaşam savaşını kaybetti

Ayancık - 06.09.2022
Kayıp gencin cesedi bulundu

Kayıp gencin cesedi bulundu

Ayancık - 03.09.2022
Devrilen traktörün altında kalan orman işçisi öldü

Devrilen traktörün altında kalan orman işçisi öldü

Ayancık - 01.09.2022

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