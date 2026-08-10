Sinop'ta Mantar Toplayanlar İHA Parçası Buldu

Sinop'un Ayancık ilçesinde ormanlık alanda mantar toplamaya çıkan vatandaşlar, insansız hava aracına (İHA) ait olduğu değerlendirilen parçalar buldu.

Ayancık ilçesine bağlı Bakırlı köyü Sekecek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan parçalarla ilgili vatandaşlar, durumu muhtara ve güvenlik güçlerine bildirdi. İHA parçalarını bulan Cevdet Çapar, bir arkadaşıyla mantar toplamak amacıyla ormanlık alana gittiklerini belirterek, "Ormanlık alanda İHA parçalarına rastladık. İnternetten yaptığım araştırmaya göre, Rus yapımına benziyor" dedi.

Çapar, parçaları bulduktan sonra durumu mahalle muhtarı ve güvenlik güçlerine bildirdiğini ifade ederek, vatandaşların benzer durumlarda duyarlı olmalarını istedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı