Sinop'ta Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı Samuray Arısı Salımı

Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele kapsamında Ayancık, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde doğaya samuray arısı salımı gerçekleştirdi.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen çalışma kapsamında, tarımsal üretimde önemli verim kayıplarına neden olan kahverengi kokarca zararlısının popülasyonunun doğal yollarla azaltılması hedeflendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, biyolojik mücadele yöntemlerinin çevre dostu ve sürdürülebilir tarım açısından büyük önem taşıdığı belirtilerek, doğaya salınan samuray arılarının kahverengi kokarca üzerinde doğal baskı oluşturacağı ifade edildi.

Açıklamada, biyolojik mücadele çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceği vurgulanarak, çevreye zarar vermeden zararlı popülasyonunun kontrol altına alınmasının amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı