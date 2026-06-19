Sinop'un Ayancık ilçe sınırlarındaki Zindan Dağı mevkiinde anne ayı ve üç yavrusu yolda görüntülendi.

Sinop Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında bulunan doğal yaşamın güzel bir örneği olarak kaydedilen görüntüler, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yolda ilerleyen ayı ailesinin aracı fark ettikten sonra hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü. Özellikle ormanlık alanların yoğun olduğu bölgede zaman zaman görülen yaban hayvanları, doğal dengenin korunmasının önemini de hatırlatıyor.

Yetkililer, vatandaşların yaban hayvanlarıyla karşılaşmaları durumunda yaklaşmamaları, beslemeye çalışmamaları ve güvenli mesafeyi korumaları gerektiğini belirtiyor. Anne ayıların yavrularını koruma içgüdüsüyle hareket edebileceğine dikkat çekilirken, bu tür karşılaşmalarda sakin davranılması ve hayvanların doğal ortamlarında rahatsız edilmemesi gerektiği vurgulanıyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı