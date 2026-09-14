Haberler

Sinop'ta balıkçıların ağına dülger balığı takıldı

Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Ayancık ilçesinde denize açılan balıkçıların ağına, Karadeniz'de nadir görülen dülger balığı takıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde denize açılan balıkçıların ağına, Karadeniz'de nadir görülen dülger balığı takıldı.

Ayancık ilçesinde palamut avcılığı için denize açılan balıkçılar, yaşam alanı genellikle Ege ve Akdeniz olan "Peygamber balığı" olarak da bilinen dülger balığı avladı.

Balıkçı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine, uzun yıllardır balıkçılıkla uğraştığını ve ilk kez ağlarına bu türde bir balık takıldığını söyledi.

Palamut avı için denize bıraktıkları ağlarından çıkan dülger balığını gördüklerinde bir süre şaşkınlık yaşadıklarını vurgulayan Yılmaz, "Karadeniz'de ilk kez karşılaştığımız bir türdü. Yavru bir dülger balığı olduğunu anladık. Bir süre inceledikten sonra denize attık." dedi.

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Balıkçılık Teknolojisi Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Bayraklı ise kayıtlara göre dülger balığının Karadeniz'de çok nadir görülen balık türlerinden birisi olduğunu dile getirdi.

Balığın yaşam alanının daha çok Ege ve Akdeniz olduğuna dikkati çeken Bayraklı, iklim değişikliğine paralel olarak deniz suyu sıcaklığında yaşanan değişimle birlikte bu türün Karadeniz'e gelmiş olabileceğini değerlendirdiklerini anlattı.

Özellikle ağa takılan balığın yavru olmasının dikkati çekici olduğunu aktaran Bayraklı, "Çünkü kayıtlara göre bu balık daha önce yetişkin bir balık olarak Ordu'nun Fatsa ilçesinde ağlara takılmış. Sinop'ta ise ilk kez kayıtlara geçiyor. Aynı zamanda yavru olması bu türün Karadeniz'de de üremiş olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirebilir. Bu açıdan da dikkati çekici." diye konuştu.

Bayraklı, ayrıca söz konusu balığın ekonomik bir değere sahip olduğunu da belirterek, yöre balıkçıları tarafından bunun bilinmesinin çok önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor

Tarihi kırılma! 3 ülke Birleşik Krallık'tan ayrılmak için imzayı attı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır

Vadi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
'Vanlı Kara Haydar'ın yeni görüntüleri olay! Önündeki servete bakın

"Vanlı Kara Haydar"a bak sen! Yeni görüntüler ağızları açık bıraktı
Karaman’da balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti

Anlık denge kaybı sonu oldu!
Sinan Engin canlı yayında patladı: Sen ne s**imsin?

Sinan Engin canlı yayında patladı: Sen ne s**imsin?
Tüm gözler çarşamba gününe çevrilmişken İslam Memiş altın için rakam verdi

Tüm gözler çarşambaya çevrilmişken altın için rakam verdi
Savaş dev havayolunu şirketini fena vurdu! İflas bayrağını çektiler

Savaş dev havayolunu şirketini fena vurdu! İflas bayrağını çektiler
AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş

AK Parti'nin kalesinde Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş