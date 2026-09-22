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Sinop'ta etkili sağanak, Ayancık, Türkeli ve Gerze'de su birikintileri oluşturdu

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Sinop'ta etkili sağanak, Ayancık, Türkeli ve Gerze'de su birikintileri oluşturdu
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Sinop'ta akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, Ayancık, Türkeli ve Gerze ilçelerinde yollarda su birikintilerine neden oldu. Ayancık'ta trafikte aksamalar yaşanırken belediye ekipleri cadde ve sokaklardaki su birikintilerinde çalışma yaptı.

Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Ayancık, Türkeli ve Gerze ilçelerinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Ayancık'ta sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi.

Belediye ekipleri, su birikintilerinin meydana geldiği cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.

Türkeli ve Gerze'de de etkili olan sağanak bazı yol güzergahlarında su birikintilerine neden oldu.

Kaynak: AA
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