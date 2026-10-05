Erzincan'da kestane tezgahlarda satışa sunuldu, porsiyonu 100 liradan satılıyor

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Erzincan'da havaların serinlemeye başlamasıyla kış aylarının vazgeçilmez sokak lezzetlerinden kestane tezgahlarda satışa sunuldu.

Kent merkezinde kestane kokusu yayılırken, vatandaşlar sezonun ilk ürünlerine ilgi göstermeye başladı.

Vakıflar İşhanı önünde kestane satan Şenol Öztürk, yeni sezon ürünlerini satışa sunduklarını belirterek kestaneleri 100 gramlık porsiyonlar halinde sattıklarını söyledi.

Öztürk, bir porsiyon kestanenin 100 liradan satıldığını belirterek, vatandaşların alım gücünü göz önünde bulundurarak fiyatları mümkün olduğunca uygun tutmaya çalıştıklarını ifade etti.

Erzincan'daki tezgahlarda satışa sunulan kestanelerin Sinop'un Ayancık ilçesinden getirildiğini belirten Öztürk, sezonun eylül ayı ortalarında başladığını ve genellikle kasım ayında sona erdiğini aktardı.

Sonbaharla birlikte tezgahlarda yerini alan kestanenin, havaların daha da soğumasıyla birlikte vatandaşlardan daha fazla ilgi görmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı