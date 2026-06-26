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Ayancık'a spor tesisi

Ayancık'a spor tesisi
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Sinop'un Ayancık ilçesine yapılacak modern kapalı yüzme havuzu projesi için Ankara'da iş birliği protokolü imzalandı. Proje, çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaştan vatandaşa hizmet verecek.

Sinop'un Ayancık ilçesine kazandırılacak olan modern Kapalı Yüzme Havuzu projesi için resmi adımlar atıldı. Ankara'da gerçekleştirilen ziyarette, projenin hayata geçirilmesini sağlayacak iş birliği protokolü imzalandı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon'dan oluşan Sinop heyeti, Ankara temasları kapsamında Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk'ü makamında ziyaret etti. Oldukça verimli geçen ziyarette, Ayancık ilçesinin spor altyapısını güçlendirecek olan Kapalı Yüzme Havuzu yatırımı için resmi iş birliği protokolüne imzalar atıldı.

Yetkililer, hayata geçirilecek kapalı yüzme havuzunun çocuklar ve gençlerin sporla daha fazla buluşmasına katkı sağlayacağını, aynı zamanda her yaştan vatandaşın faydalanabileceği modern bir spor tesisi olarak hizmet vereceğini belirtti.

Açıklamada, projenin hayata geçirilmesine verdikleri destek dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk'e teşekkür edilirken, yatırımın Ayancık ilçesine hayırlı olması temennisinde bulunuldu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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