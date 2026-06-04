Ayancık'ta Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerince yıl sonu sergisi açıldı
Sinop'un Ayancık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisinde kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi. Kaymakam Ahmed Çelik, sergiyi gezerek keten dokuma sanatının yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı.
Halk Eğitimi Merkezi binasında açılan sergide, yıl boyunca kursiyerler tarafından yapılan el emeği ürünler sergilendi.
Sergiyi gezen Kaymakam Ahmed Çelik, ürünler hakkında kursiyerler ve usta öğreticilerden bilgi alarak, çalışmalarında başarılar diledi.
İlçenin en önemli kültürel değerlerinden olan keten dokuma sanatının yaşatılmasının önemine dikkati çeken Çelik, serginin açılmasında emeği geçenleri tebrik etti.
Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol