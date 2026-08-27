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Ayancık Devlet Hastanesi'nde fizik tedavi hizmeti krizi: 'Personel planlaması ihtiyaca göre yapılsın'

Ayancık Devlet Hastanesi'nde fizik tedavi hizmeti krizi: 'Personel planlaması ihtiyaca göre yapılsın'
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Genel Sağlık-İş Sendikası Sinop İl Başkanı Mustafa Aytaç, Ayancık Devlet Hastanesi'nde fizyoterapist ve fizik tedavi teknikeri bulunmadığını, mevcut personelin tayinle Trabzon'a gönderildiğini belirterek, sağlık personeli atamalarının ihtiyaç duyulan ilçelere göre yapılması gerektiğini söyledi. Aytaç, yaşlı nüfusun yoğun olduğu Ayancık'ta fizik tedavi hizmetlerinin aksadığını vurguladı.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Genel Sağlık-İş Sendikası Sinop İl Başkanı Mustafa Aytaç, Ayancık Devlet Hastanesi'nde uzun süredir fizyoterapist bulunmadığını, geçen ayki iller arası tayinle hastanede görev yapan fizik tedavi teknikerinin de Trabzon'a gittiğini belirterek, "Personel planlamasını neden ihtiyaca göre yapmıyorsunuz?" dedi.

Aytaç, yaptığı açıklamada, Ayancık Devlet Hastanesi'nde şu anda ne fizyoterapist ne de fizik tedavi teknikeri bulunuğunu dile getirdi.

Hastanede çalışan fizik tedavi teknikerlerin Trabzon'da görevlendirildiğini, Sinop'a da bir fizyoterapist ve bir fizik tedavi teknikerinin atandığını belirten Aytaç, atamaların ihtiyaç bulunan ilçelere yapılması gerektiğini ifade etti.

Ayancık'ta yaşlı nüfusunun yüksek olduğunu, fizik tedavi hizmetlerine ilçede ihtiyaç bulunduğunu belirten Aytaç, "Biz çok basit bir şey söylüyoruz. Personel planlamasını neden ihtiyaca göre yapmıyorsunuz? İhtiyaç Ayancık'taysa Ayancık'a, Atatürk'e ise Atatürk'e, Boyabat'taysa Boyabat'a verilmelidir bu personeller" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA
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