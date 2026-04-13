Sinop'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Ayancık-Boyabat kara yolunda etkili olan kar yağışı, sürücüleri zor durumda bıraktı. Karayolları ekipleri yol temizleme çalışması yaparak ulaşımı normale döndürdü.
Sinop'un Ayancık ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Ayancık- Boyabat kara yolu Çangal Dağı bölgesinde etkili olan yağış, zaman zaman sürücülere zor anlar yaşattı.
Kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, karayolları ekiplerinin yol temizleme çalışması sonucunda ulaşım normale döndü.
Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol