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Sinop Ayancık'taki 400 dekarlık Akgöl Tabiat Parkı sonbahar renkleriyle görüntülendi

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Sinop Ayancık'taki 400 dekarlık Akgöl Tabiat Parkı sonbahar renkleriyle görüntülendi
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Sinop Ayancık'taki 400 dekarlık Akgöl Tabiat Parkı'nda sonbaharla sarı, kahverengi ve yeşil tonlar hakim oldu. 2018'de tabiat parkı ilan edilen alan, fotosafari meraklılarına doğa yürüyüşü ve piknik imkanı sunuyor; sonbahar görüntüsü dronla kaydedildi.

Sinop'un Ayancık ilçesindeki Akgöl Tabiat Parkı, sonbahar renklerine büründü.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2018 yılında tabiat parkı ilan edilen 400 dekarlık alanda sonbaharla birlikte sarı, kahverengi ve yeşil renk tonları hakim oldu.

Tabiat parkı, hem orman hem de göl ekosistemini aynı anda bünyesinde barındırıyor.

Özellikle fotosafari meraklılarının gözde mekanları arasında yer alan Akgöl Tabiat Parkı, ziyaretçilere doğa yürüyüşü ve piknik yapma imkanı da sunuyor.

Parkta sonbahar ile oluşan doğal güzellik dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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