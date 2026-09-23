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Ekipler Sinop Ayancık'ta yoğun yağış sonrası çamur ve atık temizliği yürütüyor

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Ekipler Sinop Ayancık'ta yoğun yağış sonrası çamur ve atık temizliği yürütüyor
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Sinop Ayancık'ta yoğun yağışın ardından oluşan olumsuzluklar için ekipler temizlik çalışması başlattı. Biriken çamur ve toprak temizlenirken çevredeki atıklar da toplanıyor; çalışmaların ihtiyaç duyulan bölgelerde süreceği bildirildi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan yoğun yağışın ardından meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi amacıyla ekipler tarafından temizlik çalışması başlatıldı.

İlçede etkili olan yağışın ardından bazı bölgelerde çamur, toprak ve çeşitli atıklar oluştu. Yağışın ardından sahaya çıkan ekipler, ulaşım ve yaşam alanlarında oluşan olumsuzlukların giderilmesi için çalışma yürütüyor.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yağış nedeniyle biriken çamur ve topraklar temizlenirken, çevrede bulunan diğer atıklar da ekipler tarafından toplanıyor. Çalışmaların vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememesi ve alanların yeniden düzenli hale getirilmesi amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla sahadaki çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi. Ekiplerin, ihtiyaç duyulan bölgelerde temizlik ve düzenleme çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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