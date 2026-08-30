Haberler

Sinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Sinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Boyabat ve Ayancık ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sinop'un Boyabat ve Ayancık ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen tören, Kaymakam Murat Yıldız, Belediye Başkanı Hasan Kara ve Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Faruk tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Boyabat Askerlik Şubesi Başkan Vekili Astsubay Üstçavuş Umut Ali Çalışkan günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Tören, öğrencilerce şiirlerin okunmasının ardından sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Furkan Bolat, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Doğu Kan Altın, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Ayancık

Ayancık'ta Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Kaymakam Mevlana Kürkcü, Belediye Başkanı Hayrettin Kaya ve Garnizon Komutanı Üsteğmen Melih Koca'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmaları ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören, şiirlerin okunması ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye takdimi ile son buldu.

Kaynak: AA
KKTC'nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı

Girne açıklarında can pazarı! 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
Girne açıklarında batan yolcu gemisinden ilk görüntü

Girne açıklarında batan yolcu gemisinden ilk görüntü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti

Şehir dışında çalışırken eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı
Burak Özçivit’in kız kardeşi evlendi! Ünlü oyuncu düğüne katılmadı

Kardeşini en mutlu gününde yalnız bıraktı
İzmir'de emekli öğretmen çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Emekli öğretmen çatıdan düşerek hayatını kaybetti
Ünlü iş insanı Yavuz Kahriman’ın oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimler dikkat çekti

Ünlü iş insanının oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimlere bakın
Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da provokasyon! Hemen gözaltına alındılar
Mahrem görüntü skandalında yeni gelişme! Şüpheli sayısı 3’e çıktı

Güzellik merkezindeki skandal büyüyor! Kritik isim yakalandı
Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi: İlk 3 teklife bahane buldu ama 4'üncüye bulamadı

Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi