Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sinop'ta sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu, bazı köy yolları kapandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'ta sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu, bazı köy yolları kapandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, Ayancık, Dikmen, Türkeli ve Erfelek'te sel ve su baskınına neden oldu; bazı köy yolları kapandı. Ayancık Gebelit Koyu'nda kütüklerin çarptığı balıkçı teknelerinde hasar oluştu, Akliman'da bir işletmenin deposunu su bastı.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak, birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu. Bazı köy yolları sel sularının etkisiyle ulaşıma kapandı.

Sinop'ta etkili olan sağanak birçok ilçede vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ayancık, Dikmen, Türkeli ve Erfelek ilçelerinde taşkın ve su baskınları meydana geldi. Yükselen su seviyesi nedeniyle bazı güzergahlar sular altında kaldı, bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Sinop merkez de ise Akliman bölgesindeki bir işletmenin deposunu su bastı. Bölgede devam eden altyapı çalışmaları sırasında yağmur suyunun akış yönünün değiştirilmesi nedeniyle suların işletmenin deposuna dolduğu öne sürüldü.

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Gebelit Koyu'nda sağanak yağış ve Gebelit Deresi'nde yükselen su seviyesi balıkçıları zor durumda bıraktı. Akıntıyla sürüklenen kütüklerin kıyıda bağlı bulunan balıkçı teknelerine çarpması sonucu bazı teknelerin pervanelerinin koptuğu ve çeşitli bölümlerinde hasar oluştuğu belirtildi.

Kaynak: ANKA
Meteoroloji'den 16 ile kodlu uyarı! Hafta sonu bu illerde kar bastıracak

Kar yağışı için tarih verildi! Tam 15 il beyaza bürünecek
Galatasaray'ın yıldızı Batrakov'un eşinden büyük fedakarlık

Eşinin yaptığı olay oldu! Herkes konuşuyor
Emine Erdoğan’dan Güney Kore paylaşımı: Dostluğun gönüllerde de güçlü bir karşılığı var

Emine Erdoğan'dan Güney Kore paylaşımı! Gençlerle yan yana
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, CHP'ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu! 'Varıp da geri dönmeyeceğiz'

CHP’ye dönecekler mi? Özgür Özel ilk kez bu kadar net konuştu
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler

Fatma Betül Sayan Kaya adliyede! Muhabirler tek soru sordu
Emir Can İğrek'in annesi hastaneye kaldırıldı! Sahnede gözyaşlarını tutamadı

Hastanede yatan annesi için şarkı söyledi, gözyaşlarını tutamadı
Yörük Kızı dizisinde oyuncu krizi! Lara Aslan kadrodan çıkarıldığını öne sürdü

Daha sete çıkmadan kriz patladı! Oyuncu kadrodan çıkarıldı
Markette yağma girişimi! Kendisini fark eden güvenlik görevlisini bıçakladı

Markette yağma girişimi! Sonu kötü bitti

Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi! Hazırlıklar başladı

Türklerin vize çilesi çektiği ülkeden müjdeli haber
Korku salan 'Yaragar Canavarı' avlandı! Tam 300 kilo

Adını duyan bile ürküyordu! "Yaragar Canavarı" avlandı