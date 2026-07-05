Haberler

Sinop'ta denizde kaybolan genç kız hayatını kaybetti

Sinop'ta denizde kaybolan genç kız hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Ayancık ilçesinde serinlemek için denize giren 18 yaşındaki Sultan Ay, gözden kayboldu. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde denizde kaybolan 18 yaşındaki genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Ayancık ilçesine bağlı Ayancık köyü limanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek amacıyla denize giren 18 yaşındaki Sultan Ay, bir süre sonra suyun içinde gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin denizde yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesinde genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Ay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden genç kızın ailesiyle birlikte Ankara'dan tatil için ilçeye geldiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçiyor, ikincisi de yolda

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ebru Gündeş’in tutuklanan eski eşi Murat Osman Özdemir sessizliğini bozdu

Cezaevine gönderilmişti! Ebru Gündeş’in eski eşi sessizliğini bozdu
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...
Beşiktaş'tan tatsız prova

Beşiktaş'tan tatsız prova
AK Parti Milletvekili Şengül Karslı, Beylikdüzü'nde vatandaşlarla buluştu

AK Parti Milletvekili Karslı, Beylikdüzü'nde vatandaşlarla buluştu

İsmail Kartal'dan onay geldi: Forvete onu istiyorum

İsmail Kartal'dan onay geldi: Forvete onu istiyorum
Milli futbolcu Can Uzun'un kız arkadaşından olay açıklama: Beni aldattı

Türk milli futbolcunun ihanetine uğradı: Beni aldattı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer: Yiğit Çolak

G.Saray'dan ayrıldı, Fener'e imza attı