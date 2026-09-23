Haberler

Sinop Ayancık'ta sağanak Panayır Alanı esnafını etkiledi, yol kenarında çökmeler oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Ayancık'ta sağanak Panayır Alanı esnafını etkiledi, yol kenarında çökmeler oldu
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Ayancık ilçesinde Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısının ardından başlayan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturup ulaşımda aksamalara yol açtı. Yağıştan Panayır Alanı'ndaki esnaf da etkilenirken istinat duvarlarında çökmeler ve yola taş düşmesi görüldü.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısının ardından başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı noktalarda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ayancık'ta etkisini artıran sağanak, özellikle ilçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Biriken yağmur suları, bazı binaların bahçe girişlerine kadar ulaşırken, sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.

Yağıştan, ilçedeki Panayır Alanı'nda faaliyet gösteren esnaf da etkilendi. Bölgede yağmur sularının tahliyesi için çalışma yapılırken, tıkanan bir yağmur suyu giderini açmak için bir vatandaşın kendi imkanlarıyla müdahale ettiği görüldü.

BAZI NOKTALARDA ÇÖKMELER MEYDANA GELDİ

Yoğun yağışın etkisiyle ilçenin bazı bölgelerinde yol kenarlarında ve istinat duvarlarında çökmeler meydana geldi. Bazı noktalarda ise taş ve kaya parçalarının yola düştüğü görüldü.

Kaynak: ANKA
Ödül gecesinde fenalaşan Şerif Sezer'den haber var! Kızı son durumunu açıkladı

Ödül gecesinde fenalaşan Şerif Sezer'den haber var! Kızı son durumunu açıkladı
Gök bilimciler ilk kez bir ötegezegenden gelen radyo sinyallerini tespit etti!

Tarihte bir ilk! Dünya dışından radyo sinyalleri tespit edildi
İnsan ve robot kapıştı! İşte kazanan

İnsan ve robot kapıştı! İşte kazanan
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş devam ederken dikkat çeken ziyaret! Pezeşkiyan ABD'de

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaştığı ülkeye uçakla geldi
MASAK düğmeye bastı! Bankalarda yeni dönem resmen başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankalarda yeni dönem resmen başladı
Erdoğan'ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama

Erdoğan'ın başdanışmanından piyasaları sarsan kriz için ilk açıklama
Muhasebeci olarak girdiği sanayide 23 yılda mekanik ustası oldu! Fatma Kuşçu kendi dükkanını açtı

Muhasebeci girdi, usta çıktı! "Yüzümdeki yağ benim makyajım"
Fırsatçı ev sahiplerine kötü haber! TOKİ konutları teslim edilince kiralar çakıldı

TOKİ konutları teslim edilince kiralar çakıldı
Oğluna 3 aylıkken DMD teşhisi konuldu! Milaslı anne Göktuğ'un gen tedavisi için 2,9 milyon dolar arıyor

Göktuğ'un ilacı 2,9 milyon dolar! Annesi kumbarayla topluyor
Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa dalgası! Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor

Yavaş'ın ardından 6 belediye başkanı daha CHP'den istifa etti