Sinop Ayancık'ta sağanak Panayır Alanı esnafını etkiledi, yol kenarında çökmeler oldu

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Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısının ardından başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı noktalarda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ayancık'ta etkisini artıran sağanak, özellikle ilçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Biriken yağmur suları, bazı binaların bahçe girişlerine kadar ulaşırken, sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.

Yağıştan, ilçedeki Panayır Alanı'nda faaliyet gösteren esnaf da etkilendi. Bölgede yağmur sularının tahliyesi için çalışma yapılırken, tıkanan bir yağmur suyu giderini açmak için bir vatandaşın kendi imkanlarıyla müdahale ettiği görüldü.

BAZI NOKTALARDA ÇÖKMELER MEYDANA GELDİ

Yoğun yağışın etkisiyle ilçenin bazı bölgelerinde yol kenarlarında ve istinat duvarlarında çökmeler meydana geldi. Bazı noktalarda ise taş ve kaya parçalarının yola düştüğü görüldü.

Kaynak: ANKA