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Ayancık’ta eğitim altyapısı güçleniyor

Ayancık’ta eğitim altyapısı güçleniyor
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Sinop’un Ayancık ilçesinde, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı hazırlıkları kapsamında eğitim yatırımları ve okullara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Sinop'un Ayancık ilçesinde, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı hazırlıkları kapsamında eğitim yatırımları ve okullara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

İlçede yapımı tamamlanma aşamasına gelen yeni anaokulu ile Halk Eğitimi Merkezi binasında yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrenciler ve kursiyerlerin daha güvenli, modern ve nitelikli ortamlarda eğitim alabilmesi amacıyla yürütülen hazırlıkların planlanan takvim doğrultusunda devam ettiği ifade edildi.

Yetkililer, eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların tamamlanmasıyla birlikte ilçedeki eğitim hizmetlerinin daha kaliteli şartlarda sunulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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