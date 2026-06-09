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Sinop Akgöl'de iletişim sorunu çözüldü

Sinop Akgöl'de iletişim sorunu çözüldü
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Sinop'un Ayancık ilçesindeki Akgöl Tabiat Parkı ve çevresinde yaşanan mobil iletişim sorunlarının giderilmesi için mobil baz istasyonu hizmete alındı. Valiliğin girişimleriyle kurulan istasyon, özellikle acil durumlarda kesintisiz haberleşme sağlayacak ve yaz aylarında dönemsel olarak faaliyet gösterecek.

Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan Akgöl Tabiat Parkı ve çevresinde yaşanan mobil iletişim sorunlarının giderilmesi amacıyla mobil baz istasyonu hizmete alındı.

Sinop Valiliği'nin girişimleri ve talebi doğrultusunda kurulan mobil baz istasyonu, Akgöl Tabiat Parkı, Akgöl Yangın Koruma Merkezi ve İnaltı Mağarası Tabiat Parkı çevresinde yaşanan kapsama alanı sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgenin ilin önemli turizm destinasyonlarından biri olduğu belirtilerek, hem vatandaşların hem de ziyaretçilerin iletişim sorunu yaşamaması için gerekli çalışmaların yürütüldüğü ifade edildi.

Özellikle acil durumlarda haberleşmenin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla devreye alınan mobil baz istasyonunun, kalıcı baz istasyonu kuruluncaya kadar geçici çözüm olarak hizmet vereceği bildirildi. Mobil baz istasyonunun haziran, temmuz ve ağustos ayları boyunca dönemsel olarak bölgede faaliyet göstereceği kaydedildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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