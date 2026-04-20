Haberler

Ayancık'ta, okul saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı

Ayancık'ta, okul saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Ayancık ilçesinde, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler anısına düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için anma programı düzenlendi.

Atatürk Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen programda, yaşamını yitiren öğretmen ve öğrenciler için saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.

Programa katılan Kaymakam Ahmed Çelik, yaptığı konuşmada, elim olayda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet diledi.

Yaşadıkları acının tarifsiz olduğunu vurgulayan Çelik, öğrencilerin ve öğretmenlerin her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

