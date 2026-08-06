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Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'nde Emzirme Haftası Bilgilendirme Standı

Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'nde Emzirme Haftası Bilgilendirme Standı
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Sinop Ayancık Devlet Hastanesi, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında anne sütünün önemine dikkat çekmek için hastane girişinde bilgilendirme standı kurdu. Sağlık personelleri, vatandaşlara anne sütünün bebek ve anne sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini anlatarak, ilk altı ay yalnızca anne sütüyle beslenmenin önemini vurguladı ve emzirmenin faydalarını içeren broşürler dağıttı.

Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'nde, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında anne sütünün önemine dikkat çekmek ve emzirme konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme standı kuruldu.

Hastane girişinde açılan stantta sağlık personelleri tarafından vatandaşlara anne sütünün bebek ve anne sağlığı üzerindeki olumlu etkileri hakkında bilgi verildi. Emzirmenin ilk altı ay yalnızca anne sütüyle sürdürülmesinin önemi anlatılırken, anne sütünün bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişimindeki rolüne ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu. Etkinlik kapsamında vatandaşlara emzirmenin faydalarını içeren bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Sağlık çalışanları, anne sütünün bebeklerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisinin bulunduğunu ve annelerin sağlığı açısından da önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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