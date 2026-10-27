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Sinop Ayancık'ta Kuşlarbaşı ile Erikli köyleri arasındaki grup yolu ulaşıma açıldı

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Sinop Ayancık'ta Kuşlarbaşı ile Erikli köyleri arasındaki grup yolu ulaşıma açıldı
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Sinop'un Ayancık ilçesinde Kuşlarbaşı ile Erikli köyünü bağlayan grup yolu, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı. Erikli köyü muhtarı Savaş Yaman, sosyal medyadan duyurduğu hizmetin köy halkı için önemli olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Sinop'un Ayancık ilçesinde Kuşlarbaşı ile Erikli köyü arasındaki grup yolu ulaşıma açıldı. Erikli köyü muhtarı Savaş Yaman, yolun hizmete girdiğini duyurarak çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Sinop'un Ayancık ilçesinde Kuşlarbaşı ile Erikli köyünü birbirine bağlayan grup yolunda yürütülen çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Erikli köyü muhtarı Savaş Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yolun vatandaşların kullanımına sunulduğunu bildirdi. Yolun köy halkı açısından önemli bir hizmet olduğunu belirten muhtar Yaman, ulaşım imkanlarının iyileştirilmesinin bölge halkının yaşamını kolaylaştıracağını ifade etti. Köylerine kazandırılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yaman, "Devletimizden aldığımız güç ve güven ile vatandaşlarımızın her daim hizmetindeyiz. Yol medeniyettir. Böylesine büyük bir hizmeti köyümüze kazandırmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Muhtarlar, devletimiz ile vatandaşlarımız arasında iletişim köprüsü görevi görerek vatandaşlarımızın her daim hizmetindedir" dedi.

Yolun hizmete açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yaman, "Sinop Valimiz Mustafa Özarslan'a, Ayancık Kaymakamımız Mevlana Kürkçü'ye, AK Parti İlçe Encümenimiz Erkan Örnek'e, devlet büyüklerimize, bütün kurum amirlerimize ve bu hizmetin köyümüze kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Muhtarlık görevini yürüttüğü süre içerisinde köylerine önemli bir hizmet kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Yaman, yeni yolun Erikli köyü sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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