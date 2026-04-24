Sinop'ta heyelan: Grup yolu ulaşıma kapandı

Sinop'un Ayancık ilçesi Kozsökü köyünde yeni asfaltlanan grup yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kozsökü köyünde kısa süre önce asfaltlandığı öğrenilen yolun yaşanan heyelan nedeniyle önemli bir bölümünün şarampole kaydığı, bazı noktalarda ise derin yarıklar oluştuğu görüldü. Meydana gelen hasar nedeniyle güzergah araç trafiğine kapatıldı. Yolun kullanılamaz hale gelmesi üzerine köye ulaşımın Yemişen-Şalıköy mevkii üzerinden sağlandığı öğrenildi. Köy sakinleri, yetkililerden yolun bir an önce onarılarak ulaşıma açılmasını talep etti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı