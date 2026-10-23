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Sinop'ta öğrenciler Hamsilos'ta mantarları tanıdı, zehirli mantar uyarısı yapıldı

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Sinop'ta öğrenciler Hamsilos'ta mantarları tanıdı, zehirli mantar uyarısı yapıldı
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Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde, Ayancık Meslek Yüksekokulu öğrencileri Hamsilos Koyu'nda mantar tanıma etkinliğine katıldı. Etkinlikte uzmanlar, türü bilinmeyen mantarların tüketilmemesi ve zehirli mantarların ölümcül zehirlenmelere yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen mantar tanıma etkinliğinde, üniversite öğrencileri Hamsilos Koyu'nda ormanın biyolojik çeşitliliğini ve mantar türlerini sahada inceledi.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu "Doğanın İzinde Ormancılık Kulübü" öğrencilerinin katılımıyla Hamsilos Koyu'ndaki ormanlık alanda "Ormanın Gizemli Dünyası: Mantarları Tanıyoruz" başlıklı mantar tanıma etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Sinop Orman Bölge Müdür Yardımcısı Barış Tamer Kilis, Ayancık Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Recep Aykan ve Öğr. Gör. Dr. Cansu Öztürk ile emekli Dr. Öğr. Üyesi Yakup Erdem katıldı.

Programda katılımcılara bilgi veren emekli Dr. Öğr. Üyesi Yakup Erdem; mantar türleri, mantarların ekosistemdeki rolleri ve tanınma yöntemleri hakkında detaylı sunum yaptı. Teorik bilgilendirmenin ardından Hamsilos Koyu ormanlık alanında gerçekleştirilen saha incelemelerinde öğrenciler, mantarları ve ormanların biyolojik çeşitliliğini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Etkinlikte uzmanlar tarafından yapılan uyarılarda, zehirli mantarların ölümcül zehirlenmelere yol açabileceği hatırlatılarak, türü kesin olarak bilinmeyen mantarların kesinlikle tüketilmemesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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