Sinop'ta Ayancık Kaymakamlığı zarar gören balıkçı barınağında temizlik başlattı

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Sinop'ta olumsuz hava şartları ve yüksek deniz dalgaları nedeniyle zarar gören balıkçı barınağında temizlik çalışmaları başlatıldı.

Ayancık ilçesi Denizciler Mahallesi'nde yer alan balıkçı barınağı, olumsuz hava şartları ve yüksek deniz nedeniyle zarar görerek içerisine kum, çakıl ve hafriyat malzemelerinin dolması sonucu işlevini yitirdi. Balıkçıların mağduriyet yaşamaması ve barınağın yeniden kullanılabilir hale getirilmesi amacıyla Ayancık Kaymakamlığı harekete geçti.

Başlatılan saha çalışmalarında, liman içinde zamanla biriken ve deniz ulaşımını engelleyen hafriyat malzemeleri ile birikintilerin temizlenerek alandan uzaklaştırılması hedefleniyor. Süreçle ilgili açıklamada bulunan Denizciler Mahallesi Muhtarı Recep Çetinkaya, yetkililere ve emeği geçen ekiplere mahalle sakinleri ve balıkçılar adına teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı