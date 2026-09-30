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Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öğrencilere gıda israfı farkındalık eğitimi verdi

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Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öğrencilere gıda israfı farkındalık eğitimi verdi
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29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öğrencilere eğitim verdi. Sinop merkez ile Ayancık, Gerze ve Boyabat'ta okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine gıda israfı anlatıldı; eğitimler diğer ilçelerde sürecek.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, "Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü" kapsamında öğrencilere yönelik farkındalık eğitimleri düzenlendi.

Birleşmiş Milletler tarafından gıda kaybı ve israfının azaltılmasına dikkat çekmek amacıyla ilan edilen 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında, Sinop'ta çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından Sinop il merkezi ile Ayancık, Gerze ve Boyabat ilçelerinde okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimlerde, gıdanın korunması, ihtiyaç kadar tüketilmesi ve gıda israfının önlenmesi konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerde öğrencilere gıdanın üretimden sofraya kadar geçen süreçteki değeri anlatılırken, bilinçli tüketim alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekildi. Öğrencilerin günlük yaşamlarında gıda israfını azaltmaya yönelik alabilecekleri önlemler konusunda da çeşitli bilgiler aktarıldı.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocukların gıdanın değeri konusunda erken yaşlarda bilinçlendirilmesinin geleceğin korunması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Farkındalık eğitimlerinin önümüzdeki günlerde Sinop'un diğer ilçelerinde de devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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