Sinop Ayancık'ta İkisu Köprüsü'nde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü can verdi

Sinop Ayancık'ta İkisu Köprüsü'nde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü can verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Ayancık ilçesinde Ayancık-Türkeli kara yolu İkisu Köprüsü'nde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde öldüğü belirlenen sürücünün cenazesi Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü.
N.K'nin kullandığı 57 AAE 059 plakalı otomobil, Ayancık-Türkeli kara yolu İkisu Köprüsü üzerinde R.B. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü N.K'nin kazada hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemelerin ardından itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün cenazesi Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA