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Sinop'ta denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

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Sinop'un Ayancık ilçesinde tatil için geldiği plajda denize girdikten sonra akıntıya kapılan 18 yaşındaki Sultan Ay, yaklaşık 4 saat süren arama çalışmalarının ardından cansız olarak denizden çıkarıldı.

???????Sinop'un Ayancık ilçesinde denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.

Ankara'dan ailesiyle tatil için Ayancık'a gelen Sultan Ay (18), Ayancık Köyü Plajı'nda denize girdikten bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Aile üyeleri kıyıya ulaşırken, Ay gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren arama çalışmasının ardından Ay'ın cansız bedeni denizden çıkarıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol
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