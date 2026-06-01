Haberler

Ayancık açıklarında şüpheli cisim bulundu

Ayancık açıklarında şüpheli cisim bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Ayancık ilçesi açıklarında denizde mühimmat olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınarak çevredekiler uzaklaştırıldı, cisim incelemeye alındı.

Sinop'un Ayancık ilçesi açıklarında, mühimmat olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Ayancık ilçesine bağlı Bahçeli köyü Oluza mevkii açıklarında meydana geldi. Denizde şüpheli bir cisim fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemleri alarak cismi bulan vatandaşlar ile çevrede bulunan kişileri bölgeden uzaklaştırdı.

Mühimmat olduğu değerlendirilen cismin incelemeye alındığı öğrenilirken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın

CHP'li 111 vekilden ortak bildiri! Kılıçdaroğlu'na bir çağrıları var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Irak'ta bir garip gelenek! Ağa, ağayı dudağından öptü

Ne yapıyorsunuz ağalar!
Maltepe'de sürücüyü takip edip darbeden saldırganlara rekor ceza

Sürücüyü takip edip darbettiler: Verilen cezayı hiç unutamayacaklar
CHP'de olağanüstü kurultay çağrısı yapılan ortak bildiriye 27 milletvekili imza atmadı

CHP'de saflar belli oldu! 27 milletvekili ortak bildiriye imza atmadı
Selena Gomez, yetişkin içerikli filmde oynamak için sabırsızlanıyor

+18 filmde rol almak için sabırsızlanıyor

Lewandowski'nin eşinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama

Türkiye'ye geliyor!
Altında 8 bin TL için tarih verildi

Altında 8 bin TL için tarih verildi
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı

Belediye AK Parti'ye geçti, ortalık karıştı