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Sinoplu balıkçı, ağına takılan nesli tehlike altındaki balığı denize geri bıraktı

Sinoplu balıkçı, ağına takılan nesli tehlike altındaki balığı denize geri bıraktı
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Sinop'un Ayancık ilçesinde balıkçı Nejat Demircan, ağına takılan nesli tükenme tehlikesi altındaki mersin balığını özenle kurtarıp denize geri bıraktı. O anları cep telefonuyla kaydetti.

Sinop'un Ayancık ilçesinde denize açılan bir balıkçının ağına, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Mersin balığı takıldı. Doğaya duyarlılığıyla örnek olan balıkçı, koruma altındaki balığı zarar vermeden yeniden denize bırakırken o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Ayancık ilçesinde uzun yıllardır balıkçılıkla uğraşan Nejat Demircan, avlanmak için açıldığı denizde ağlarını kontrol ettiği sırada ağa takılan balığın nesli tükenme tehlikesi altında bulunan mersin balığı olduğunu fark etti. Bunun üzerine harekete geçen ve koruma altındaki balığa zarar vermemek için büyük özen gösteren Demircan, mersin balığını dikkatlice ağdan çıkardı. Yapılan kısa kontrolde balığın sağlıklı olduğunu tespit eden Demircan, "Sürdürülebilir balıkçılık için bugün ağımıza takılan misafirimiz mersin balığını suya iade ediyoruz" diyerek balığı tekrar doğal yaşam alanına bıraktı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından nesli tükenme tehlikesi altında bulunan mersin balığının popülasyonunu artırmak amacıyla 24 Kasım 2023 tarihinde Sinop kıyılarında 11 bin yavru mersin balığı doğal yaşam alanına bırakılmıştı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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