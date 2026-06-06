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Sinop'ta fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın hasara neden oldu

Sinop'ta fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın hasara neden oldu
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Sinop'un Ayancık ilçesinde bir orman ürünleri fabrikasının talaş deposunda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü. Depoda hasar oluştu.

Sinop'un Ayancık ilçesinde bir fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

İlçe merkezi Çayiçi Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri üretimi yapan bir fabrikanın talaş deposunda yangın çıktı.

Depodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ayancık Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleriyle müdahale edilen yangın, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonrası depoda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol
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