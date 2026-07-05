Ayancık'ta Denizde Boğulan 18 Yaşındaki Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

Sinop'un Ayancık ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan 18 yaşındaki genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Ayancık ilçesine bağlı Denizciler Mahallesi'ndeki Ayancık Köyü Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için Ankara'dan yakınlarıyla birlikte Sinop'a gelen 18 yaşındaki genç kız, denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin denizde yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda genç kızın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Kaynak: ANKA