Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sinop'ta sebze yüklü kamyonet ormanlık alana devrildi, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'ta sebze yüklü kamyonet ormanlık alana devrildi, 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta Türkeli-Ayancık kara yolu Düzköyü mevkisinde sebze yüklü kamyonet ormanlık alana devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki iki kişi olmak üzere 3 kişi ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinop'ta sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Özden S'nin kullandığı 55 AUK 295 plakalı kamyonet, Türkeli- Ayancık kara yolu Düzköyü mevkisinde ormanlık alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü ile araçta bulunan Mehmet D. ve Murat D. ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Galatasaray, Köln'ün genç yıldızı Said El Mala'yı istiyor

Cimbom gözünü 50 milyon euroluk yıldıza dikti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çölün ortasında şaşırtan manzara! Yayılmasını durduramıyorlar

Çölün ortasında şaşırtan manzara! Yayılmasını durduramıyorlar
Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti

Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Adana'da istismar şikayetinde bulunan kızını hastanede öldürmek istedi! Camlara ateş açan baba özel harekatla yakalandı

Kızı istismar şikayetinde bulundu! Babası silahla hastaneye geldi
Ermenistan Parlamentosu'nda yumruklu kavga

Parlamento boks ringine döndü! Milletvekilleri birbirine girdi
Elazığ'da yürekleri ısıtan olay! Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı

Bayram günü yürek burkan görüntü!
AVM'deki akılalmaz manzara polisi harekete geçirdi! Çok sayıda gözaltı var

AVM'de akılalmaz manzara! Kamerayı inceleyen polis harekete geçti
Protokolde gergin anlar! Yeni Partili vekiller Cemil Tugay’ın elini sıkmadı

Protokolde gergin anlar! Yeni Partili vekillerden Tugay'a olay hareket