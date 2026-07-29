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Olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı
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Sinop’un Ayancık ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bazı plajlarda 29 Temmuz Çarşamba günü denize girilmemesi yönünde uyarı yapıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bazı plajlarda 29 Temmuz Çarşamba günü denize girilmemesi yönünde uyarı yapıldı.

Ayancık Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Sinop Meteoroloji Müdürlüğü ile Sinop Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'ndan alınan meteorolojik veriler doğrultusunda, ilçede rüzgarın kuzeybatı ve batı yönlerinden (Karayel ve Gün Batısı) zaman zaman saatte 28 ila 30 kilometre hıza ulaşmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, dalga yüksekliğinin ise 0,8 ila 0,9 metreye kadar çıkacağının öngörüldüğü belirtildi.

Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek amacıyla İskele Sahil Plajı, Denizciler Mahallesi Plajı, Çamurca Plajı, Çamurca Kızılay Mevkii Plajı ile ilçe sahillerinde 29 Temmuz Çarşamba günü denize girilmesinin uygun görülmediği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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