Sinop Ayancık'ta hastane çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

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Sinop'un Ayancık ilçesinde, Ayancık Devlet Hastanesi çalışanlarına yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi gerçekleştirildi.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi ve farkındalıklarını artırmak amacıyla düzenlenen eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği İl Koordinatörü Erdem Tuna tarafından verildi.

Eğitim kapsamında güvenli çalışma ortamının oluşturulması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki sorumlulukları ile çalışma sırasında alınması gereken önlemler ele alındı.

Eğitimde ayrıca çalışanların karşılaşabilecekleri risklere karşı daha bilinçli hareket etmeleri ve iş yerinde güvenlik kültürünün geliştirilmesinin önemi üzerinde duruldu.

Ayancık Devlet Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı