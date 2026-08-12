Haberler

Sinop'ta Sel Felaketi Yıl Dönümünde Dualarla Anıldı

Sinop'ta Sel Felaketi Yıl Dönümünde Dualarla Anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde 11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketinin yıl dönümünde, Ayancık Sahil Camii'nde Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim programı düzenlendi. İl ve ilçe protokolü ile vatandaşların katıldığı programda, hayatını kaybedenler için dualar edildi, ailelere başsağlığı ve sabır dileklerinde bulunuldu. Ayrıca ülkenin her türlü afetten korunması ve birlik-beraberliğin devamı için niyazda bulunuldu.

Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinin yıl dönümünde, afette hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla anıldı.

Ayancık Sahil Camii'nde gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim programında, sel felaketinin yıl dönümü vesilesiyle eller semaya açıldı. İl ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi.

Aradan geçen yıllara rağmen acısının tazeliğini koruduğu ifade edilen anma programında, afette yaşamını yitiren tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır dilekleri iletildi. Programda ayrıca ülkemizin ve milletimizin her türlü afetten muhafazası, birlik ve beraberliğin daim olması için niyazda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü

Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü! MSB'den ilk açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kene, bir can daha aldı: Bir haftalık yaşam savaşını kaybetti

Katil böcek bir can daha aldı! 1 haftalık yaşam savaşını kaybetti
Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü

Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü büyük tartışma yarattı

Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak

Bir ilimizde denize girmek yasaklandı
İkisine de acımadı! İşte eşini ve eniştesini öldüren adamın ilk sözleri

İşte eşini ve eniştesini katleden zanlının ilk sözleri
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar
Galatasaray'da kriz! Yönetim Osimhen'i çıldırttı

Galatasaray'da kriz! Osimhen deli oldu