Sinop'ta Sel Felaketi Yıl Dönümünde Dualarla Anıldı

Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinin yıl dönümünde, afette hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla anıldı.

Ayancık Sahil Camii'nde gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim programında, sel felaketinin yıl dönümü vesilesiyle eller semaya açıldı. İl ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi.

Aradan geçen yıllara rağmen acısının tazeliğini koruduğu ifade edilen anma programında, afette yaşamını yitiren tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır dilekleri iletildi. Programda ayrıca ülkemizin ve milletimizin her türlü afetten muhafazası, birlik ve beraberliğin daim olması için niyazda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı