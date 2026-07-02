Sinop Ormanlarında Yavru Ayılar Kameralara Yakalandı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Ayancık ilçesinde ormanlık alandaki iki yavru ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü Yemişli Bölge Şefliği sorumluluk sahasında ormanlık alanda araçlarıyla seyir halinde bulunan vatandaşlar, yol kenarındaki kayalık yamaçta koşan eden iki yavru ayıyı fark etti.

Kayalık zeminde bir süre tırmanan ve çevreyi inceleyen yavru ayılar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde yavru ayıların daha sonra ise ormanlık alana doğru gözden kaybolduğu görüldü.

Kaynak: ANKA