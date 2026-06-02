Sinop Ayancık Açıklarında Mühimmat Olduğu Değerlendirilen Cisim Bulundu

Sinop'un Ayancık ilçesi açıklarında mühimmat olduğu değerlendirilen şüpheli bir cisim bulundu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi, güvenlik önlemleri alınarak cisim incelenmek üzere kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ayancık ilçesine bağlı Bahçeli köyü Oluza mevkisindeki denizde şüpheli bir cisim gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak cismi bulan vatandaşlar ile bölgedeki diğer kişileri güvenli alana uzaklaştırdı.

İlk incelemelerde mühimmat olabileceği değerlendirilen cismin incelemeye alındığı, ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
