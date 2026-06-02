Sinop Ayancık Açıklarında Mühimmat Olduğu Değerlendirilen Cisim Bulundu

(SİNOP) - Sinop'un Ayancık ilçesi açıklarında, mühimmat olduğu değerlendirilen şüpheli bir cisim bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemleri aldı, cismin incelenmek üzere kontrol altına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Ayancık ilçesine bağlı Bahçeli köyü Oluza mevkisindeki denizde şüpheli bir cisim gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak cismi bulan vatandaşlar ile bölgedeki diğer kişileri güvenli alana uzaklaştırdı.

İlk incelemelerde mühimmat olabileceği değerlendirilen cismin incelemeye alındığı, ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA