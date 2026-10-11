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Sinop Ayancık'ta kamyonla otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

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Sinop Ayancık'ta Ayancık-Türkeli kara yolundaki İkisu Köprüsü'nde kamyon ile otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti. Sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan cenaze, Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ayancık-Türkeli kara yolu üzerindeki İkisu Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 40 yaşındaki Nazmi Kara idaresindeki 57 AAE 059 plakalı otomobil ile R.B. yönetimindeki kamyon çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Nazmi Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Kara'nın cenazesi, incelemelerin ardından Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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