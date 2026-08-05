Sinop'ta Kaya Düşmesi Nedeniyle Kapanan Köy Yolu Tekrar Açıldı

Sinop'un Ayancık ilçesinde kaya düşmesi nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan köy grup yolu yapılan çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçenin Çamurca mevkisinden geçen köy grup yolunun 1 Haziran 2026 tarihinde yaşanan kaya düşmesi sonrası tedbir amaçlı olarak ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

Söz konusu yolda gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Kaya düşmesi nedeniyle 1 Haziran 2026 tarihinde geçici olarak ulaşıma kapatılan Çamurca mevki köy grup yolu, yapılan iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda yeniden araç ve yaya trafiğine açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA