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Sinop Ayancık'ta sarı kod uyarısının ardından sağanak ulaşımı aksattı

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Sinop Ayancık'ta sarı kod uyarısının ardından sağanak ulaşımı aksattı
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Meteoroloji'nin sarı kod uyarısının ardından Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Biriken sular ulaşımda aksamalara neden olurken, bazı noktalarda yol kenarı ve istinat duvarlarında çökmeler meydana geldi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçenin bazı noktalarında su birikintileri oluşurken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Meteoroloji tarafından sarı kodla yapılan uyarının ardından Ayancık'ın bazı bölgelerinde yağmur etkisini gösterdi. Şiddetli yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Biriken suların bazı binaların bahçe girişlerine kadar ulaştığı görüldü. Panayır alanındaki esnaf da yağıştan etkilendi.

Yağış sırasında bir vatandaşın tıkanan yağmur suyu giderini kendi imkanlarıyla açmaya çalıştığı görüldü. Su giderinin kapağını elleriyle açan vatandaşın müdahalesiyle biriken suyun giderden tahliye edilmesi sağlandı.

Öte yandan ilçenin bazı noktalarında yağışın etkisiyle yol kenarlarında ve istinat duvarlarında çökmeler meydana geldi. Bir bölgede taş ve kaya parçalarının yola düştüğü görüldü.

Yağış nedeniyle sürücüler ve yayalar ulaşımda güçlük yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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