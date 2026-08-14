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Sinop Sahilinde Şüpheli Cisim Bulundu

Sinop Sahilinde Şüpheli Cisim Bulundu
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Sinop'un kuzey sahilinde denize giren bir vatandaş, suda roket veya füze parçasını andıran şüpheli bir cisim fark etti. Vatandaş tarafından çıkarılan cisim, askeri ekipman veya mühimmat parçası olabileceği şüphesiyle yetkililerin dikkatini çekti. Yapılacak teknik incelemeyle cismin niteliği, mühimmat özelliği taşıyıp taşımadığı ve denize nasıl ulaştığı belirlenecek. Daha önce de Sinop'un Ayancık ilçesinde benzer bir mühimmat parçası bulunmuştu.

Sinop'ta denize giren bir vatandaş, kentin kuzey sahilinde roket veya füze parçasını andıran şüpheli bir cisim buldu.

Sinop'ta kentin kuzey sahilinde denize giren bir vatandaş, su içerisinde dikkatini çeken şüpheli bir cisim fark etti. Vatandaş tarafından denizden çıkarılarak sahile getirilen cisim, görünümü nedeniyle roket veya füze parçasını andırdı.

Cismin mühimmat, askeri ekipman ya da bunlara ait bir parça olup olmadığı henüz belirlenemedi. Şüpheli cisim başka vatandaşların da dikkatini çekti.

Bulunan cismin niteliğinin yapılacak teknik incelemenin ardından belirlenmesi beklenirken, mühimmat özelliği taşıyıp taşımadığı ve denize nasıl ulaştığı da inceleme sonucunda netlik kazanacak.

Öte yandan, daha önce Sinop'un Ayancık ilçesinde de denizden benzer nitelikte bir mühimmat parçası çıkarılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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