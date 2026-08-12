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Sinop'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Sinop'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Sinop'un Ayancık ilçesinde Türkeli-Ayancık kara yolu Büyükdüz köyü mevkiinde Cafer Özcan'ın kullandığı Tofaş Kartal marka otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Türkeli-Ayancık kara yolu Büyükdüz köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cafer Özcan'a ait Tofaş Kartal marka otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede otomobili saran alevlere, olay yerine gelen Ayancık itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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