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Ak pelikanlar Sinop Ayancık'taki İstifan Limanı'nda göç molası verdi

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Ak pelikanlar Sinop Ayancık'taki İstifan Limanı'nda göç molası verdi
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Karadeniz üzerinden göç eden ak pelikanlar, Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Çaylıoğlu köyündeki İstifan Limanı'na indi. Limanda yiyecek arayan pelikanlar balıkçıların ve vatandaşların ilgisini çekti, bir süre beslendikten sonra havalanarak göç yolculuğuna devam etti.

Sinop'un Ayancık ilçesinde göç yolculuklarına mola veren ak pelikanlar görüntülendi.

Karadeniz üzerinden göç eden ak pelikanlar, ilçeye bağlı Çaylıoğlu köyündeki İstifan Limanı'na indi.

Limanda yiyecek arayan pelikanlar, balıkçıların ve vatandaşların ilgisini çekti.

Bir süre limanın durgun sularında beslenen ak pelikanlar, daha sonra havalanarak göç yolculuklarına devam etti.

Kaynak: AA
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